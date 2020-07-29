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Выяснилось, какие отели выбирают россияне на отечественных курортах 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Какие отели выбирают туристы на курортах России
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какие отели предпочитают российские туристы на отечественных курортах. Исследование провела аналитическая служба Ассоциации туроператоров России.
Чаще всего россияне, отдыхающие в Крыму и Краснодарском крае, бронируют трехзвездочные отели. Доля продаж в данной категории составляет 65% в Сочи, 48% — в Анапе, 54% — в Крыму.
Следующие по популярности у россиян — четырехзвездочные отели. В Анапе, Сочи и Крыму их выбирают 24, 24 и 20% отдыхающих соответственно. Двухзвездочные объекты размещения предпочитают 9, 2 и 23% россиян, а пятизвезочные — 2, 3 и 3 процента соответственно.
Специалисты отметили, что, как правило, туристы выбирают более бюджетные варианты жилья.
Ранее "Рамблер" сообщал, что будет с ценами на отдых в России из-за Турции.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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