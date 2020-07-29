Какие отели выбирают туристы на курортах России

Стало известно, какие отели предпочитают российские туристы на отечественных курортах. Исследование провела аналитическая служба Ассоциации туроператоров России

Чаще всего россияне, отдыхающие в Крыму и Краснодарском крае, бронируют трехзвездочные отели. Доля продаж в данной категории составляет 65% в Сочи, 48% — в Анапе, 54% — в Крыму.

Следующие по популярности у россиян — четырехзвездочные отели. В Анапе, Сочи и Крыму их выбирают 24, 24 и 20% отдыхающих соответственно. Двухзвездочные объекты размещения предпочитают 9, 2 и 23% россиян, а пятизвезочные — 2, 3 и 3 процента соответственно.

Специалисты отметили, что, как правило, туристы выбирают более бюджетные варианты жилья.