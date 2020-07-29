Что будет с ценами на отдых в России из-за Турции

Эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых в стране после возобновления авиасообщения с Турцией 1 августа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По мнению специалистов, в ближайшее время цены на отечественных курортах не изменятся, так как сейчас на них и так "сохраняется стабильный спрос". Однако к осени могут появиться выгодные предложения для отдыхающих.

«Не думаю, что российские отели испугаются конкуренции с Турцией и начнут снижать цены. Снижение возможно на период завершения сезона — вторая половина сентября и начало октября», — рассказала директор по маркетингу сети турагентств Мария Лещева.

Однако некоторые эксперты считают, что скидок ждать не стоит. Например, в высокоуровневых отелях на черноморском побережье уже "практически нет в наличии" номеров.