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Эксперт рассказала, как открытие Турции повлияет на курорты России 

Анастасия Иванова 1 час назад
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как возобновление авиасообщения с Турцией повлияет на южные курорты РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению эксперта, открытие Турции не скажется на числе отдыхающих в России, потому что за границу полетят те, кто изначально не планировал поезду в Крым или Краснодарский край.

"Мы не видим оттока туристов от наших курортов. Турцию выбрали те, кто до сих пор не приняли никакого решения и не планировали отдыхать на наших курортах", — заявила Майя Ломидзе.

Она отметила, что в предыдущие годы число отдыхающих на черноморском побережье России всегда было больше числа туристов, выбирающих отдых в Турции.
Напомним, что с 1 августа РФ возобновит авиасообщение с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией.
Ранее "Рамблер" сообщал, что еще один курорт готовится принять туристов.
Новости путешествий , Видео , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России
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