По мнению эксперта, открытие Турции не скажется на числе отдыхающих в России, потому что за границу полетят те, кто изначально не планировал поезду в Крым или Краснодарский край.

"Мы не видим оттока туристов от наших курортов. Турцию выбрали те, кто до сих пор не приняли никакого решения и не планировали отдыхать на наших курортах", — заявила Майя Ломидзе.

Она отметила, что в предыдущие годы число отдыхающих на черноморском побережье России всегда было больше числа туристов, выбирающих отдых в Турции.

Напомним, что с 1 августа РФ возобновит авиасообщение с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией.