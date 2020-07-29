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Еще один курорт готовится принять туристов 

Мира Маркина 59 минут назад
Еще один курорт готовится принять туристов
Фото: depositphotos.com
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Вишнутама Кусубандио сообщил, что остров Бали готовится к выполнению всех медицинских протоколов после запланированного открытия туристического сектора на Бали после 31 июля 2020 года.
В данный момент сектор туризма на Бали должен быть в состоянии обеспечить санитарный протокол, насколько это возможно. Это необходимо для того, что у туристов сохранилось чувство доверия по отношению к острову.

«Мы вместе с другими министерствами и ведомствами продолжаем стремиться оказывать различную дополнительную помощь туристическому бизнесу в будущем»,

— подчеркнул Вишнутама.
Индонезийские туристы смогут отправиться на Бали с 31 июля. Для иностранцев курорт станет доступен с 11 сентября.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стало известно о продлении курортного сезона в Турции.
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