Еще один курорт готовится принять туристов 

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Вишнутама Кусубандио сообщил, что остров Бали готовится к выполнению всех медицинских протоколов после запланированного открытия туристического сектора на Бали после 31 июля 2020 года.

В данный момент сектор туризма на Бали должен быть в состоянии обеспечить санитарный протокол, насколько это возможно. Это необходимо для того, что у туристов сохранилось чувство доверия по отношению к острову.

«Мы вместе с другими министерствами и ведомствами продолжаем стремиться оказывать различную дополнительную помощь туристическому бизнесу в будущем»,

— подчеркнул Вишнутама.

Индонезийские туристы смогут отправиться на Бали с 31 июля. Для иностранцев курорт станет доступен с 11 сентября.