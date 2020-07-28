Поднят вопрос о продлении курортного сезона

Российские туроператоры не исключают возможность продления курортного сезона. В частности, речь идет о Турции. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Как пояснили в АТОР, продление курортного сезона станет возможным при наличии хорошей погоды, а также сохранении спроса на путевки.

Эксперты в сфере туризма и ранее говорили о возможном сдвиге курортного сезона. Вероятно, что высокую загрузку отелей смогут обеспечить те путешественники, которые из-за пандемии не смогли отправиться в отпуск весной и летом.