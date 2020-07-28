Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поднят вопрос о продлении курортного сезона в Турции 

Стелла Шмель 2 часа назад
Поднят вопрос о продлении курортного сезона
Фото: depositphotos.com
Российские туроператоры не исключают возможность продления курортного сезона. В частности, речь идет о Турции. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Как пояснили в АТОР, продление курортного сезона станет возможным при наличии хорошей погоды, а также сохранении спроса на путевки.
Эксперты в сфере туризма и ранее говорили о возможном сдвиге курортного сезона. Вероятно, что высокую загрузку отелей смогут обеспечить те путешественники, которые из-за пандемии не смогли отправиться в отпуск весной и летом.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне заинтересовались билетами в закрытые страны.
Видео дня. Волна сбила подростка с камня и уволокла в море
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
«Нищеброды выбрались на юг»
«Нищеброды выбрались на юг»
Туристки в бикини подрались с наглыми местными в Сочи
Туристки в бикини подрались с наглыми местными в Сочи
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
02:11
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
Новости путешествий
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
11:42
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
Новости путешествий
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
03:56
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
10:51
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение