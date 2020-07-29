Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туриста, обокравшего кафе в Сочи, пристыдили в Сети 

Мира Маркина 1 час назад
Турист в Сочи украл цветок из кафе и попал на кадры камер видеонаблюдения. Запись из заведения появилась в группе "Типичный Сочи" в социальной сети "ВКонтакте".
На видео мужчина, отдыхающий в кафе вместе с семьей, смотрит на цветок в горшке. Затем он подходит к растению, переставляет его на свой столик, а после незаметно прячет его в свой пакет с вещами.

«Очень стыдно и неприятно! Вдруг кто узнает, передайте пламенный привет! Цветок у вас все равно не вырастет»,

— обратился автор поста к вору. Он также сообщил, что посетители кафе нередко "воруют солонки, столовые приборы и цветы с клумб".
Комментаторы также возмутились наглости приезжих:

«Завтра выезжают, видимо, надо по максимуму спереть»,

«Крохоборы!».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтов Сочи предложили штрафовать туристок, гуляющих в купальниках.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Торгуйтесь со всеми»: стоит ли ехать в Танзанию
«Торгуйтесь со всеми»: стоит ли ехать в Танзанию
Объяснен феномен черной воды у берегов Черного моря
Объяснен феномен черной воды у берегов Черного моря
Обокравшего кафе в Сочи туриста сняли на видео
Обокравшего кафе в Сочи туриста сняли на видео
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
00:21
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
Новости путешествий
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
02:11
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
Новости путешествий
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
11:42
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
Новости путешествий
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
03:56
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение