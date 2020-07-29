Туриста, обокравшего кафе в Сочи, пристыдили в Сети 

Турист в Сочи украл цветок из кафе и попал на кадры камер видеонаблюдения. Запись из заведения появилась в группе "Типичный Сочи" в социальной сети "ВКонтакте".

На видео мужчина, отдыхающий в кафе вместе с семьей, смотрит на цветок в горшке. Затем он подходит к растению, переставляет его на свой столик, а после незаметно прячет его в свой пакет с вещами.

«Очень стыдно и неприятно! Вдруг кто узнает, передайте пламенный привет! Цветок у вас все равно не вырастет»,

— обратился автор поста к вору. Он также сообщил, что посетители кафе нередко "воруют солонки, столовые приборы и цветы с клумб".

Комментаторы также возмутились наглости приезжих:

«Завтра выезжают, видимо, надо по максимуму спереть»,