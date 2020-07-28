«Все хотят вернуть себе ощущение прежней жизни»

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что миллионы россиян собрались отправиться в путешествие в Турцию в ближайшее время. Такой ажиотаж произошел на фоне появления информации о возобновлении авиасообщения с Турцией 1 августа. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы говорим о миллионах граждан, которые готовы отправиться на отдых при малейшей возможности, (…) потому что год дался очень тяжело. Все хотят отдохнуть и таким образом вернуть себе ощущение прежней жизни",

— объяснила она.

По мнению эксперта, в Турцию летят те, кто не планировал в этом году отдыхать на российских курортах, а также "не принял никакого решения". Тем временем, считает Ломидзе, в Танзанию вряд ли устремятся потоки наших соотечественников. Этот курорт, уверена эксперт, не может стать массовым из-за невысокой гостиничной емкости.

"Вряд ли Танзания когда-нибудь войдет даже в двадцатку самых популярных направлений на российском рынке",

— считает Ломидзе.