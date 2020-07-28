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Россиян предупредили об опасностях отдыха в Турции 

Стелла Шмель 2 часа назад
Россиян предупредили об опасностях отдыха в Турции
Фото: depositphotos.com
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил россиян об опасностях отдыха за рубежом. В частности, речь идет о Турции. Его слова приводит издание Newinform.
Онищенко призывает граждан пока воздержаться от поездок за границу. Врач уверен — обстановка еще не стабилизировалась:

"Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная".

Онищенко считает, что зачем покидать Россию, если "тут сейчас спокойнее и безопаснее".
Ранее "Рамблер" писал, что россиян опять отказались пускать в Европу.
Рамблер
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Новости путешествий , Геннадий Онищенко
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