Россиян предупредили об опасностях отдыха в Турции 

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил россиян об опасностях отдыха за рубежом. В частности, речь идет о Турции. Его слова приводит издание Newinform.

Онищенко призывает граждан пока воздержаться от поездок за границу. Врач уверен — обстановка еще не стабилизировалась:

"Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная".

Онищенко считает, что зачем покидать Россию, если "тут сейчас спокойнее и безопаснее".