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Россиянам рассказали о правилах въезда в открытые страны 

Елизавета Назарова 1 час назад
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала памятку, в которой разъяснены правила въезда в три открывшиеся для россиян страны. Документ размещен на сайте ассоциации.
Чтобы въехать в Турцию, россиянам не понадобится справка об отсутствии коронавируса. Однако в самолете туристам необходимо будет заполнить анкету, в которой нужно будет указать паспортные данные, номер кресла в самолете, адрес пребывания в стране, контакты и наличие симптомов коронавируса.
До прохождения паспортного контроля туристам будут измерять температуру. Здоровые путешественники смогут пройти контроль и продолжить поездку. Если у человека она повышена или есть симптомы коронавируса, необходимо будет сдать ПЦР-мазок. До результатов их поместят на карантин. Если COVID-19 подтвердится, путешественников направят в госпиталь.
Чтобы поехать в Танзанию, туристам также не нужна справка. Процедура при полете в африканскую страну будет такая же, как и в Турции: анкета в самолете, измерение температуры и тест.
Для поездки в Великобританию тест не нужен, но по приезде туристы должны будут отправиться на 14-дневный карантин. За 48 часов до посещения страны турист должен будет заполнить анкету с целью поездки и местом карантина. После паспортного контроля турист в маске и перчатках должен будет отправиться до места изоляции на общественном транспорте. Нарушителям карантина будут выписывать штрафы от 100 фунтов (9,2 тыс. рублей).
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиян вновь отказались пускать в Европу.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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