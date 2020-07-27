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Отель Софии Ротару в Крыму разорился 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Отель Софии Ротару в Крыму разорился
Фото: tripadvisor.ru
Мини-отель певицы Софии Ротару в Ялте оказался на грани разорения из-за пандемии коронавируса. Он не открылся после снятия ограничений на полуострове. Об этом пишет издание Super.ru.
Отель называется Villa Sofia. Люксовая гостиница рассчитана на 12 номеров. Сейчас ее ворота перемотаны проволокой, окна закрыты шторами, а мебель вывозят.
Согласно официальной версии, в отеле проводят реставрацию, однако издание сообщает, что в последний раз Софию Ротару видели там более года назад. У певицы украинское гражданство, из-за чего ей сложно управлять гостиницей. Помимо этого, отдыхающие жаловались на плохое обслуживание. При этом стоимость проживания в гостинице составляла 20-45 тысяч рублей за ночь.
Ранее "Рамблер" сообщал, что перечислены главные недовольства россиян на курортах.
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Новости путешествий , София Ротару , Super.ru
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