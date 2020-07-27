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Перечислены главные недовольства россиян на курортах 

Мира Маркина 2 часа назад
Курортные ужасы: россияне рассказали о своем опыте
Фото: depositphotos.com
Онланй-сервис бронирования объектов размещения Tvil.ru перечислил главные недовольства россиян на курортах.
По данным аналитиков, больше всего туристов раздражает тотальный контроль хозяев, которые ограничивают доступ к wi-fi, кондиционеру или воде, а порой и вовсе выдают пульты от телевизора под подпись.
Второй проблемой оказалась рассыпающаяся в арендуемом жилье мебель и проблемы с сантехникой. Кроме того, туристы пожаловались на запрет не шуметь после полуночи.
Помимо прочего, путешественников возмутила нехватка персонала на некоторых курортах и огромное количество неприятных насекомых.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как обманывают туристов в Сочи.
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