Курортные ужасы: россияне рассказали о своем опыте

Онланй-сервис бронирования объектов размещения Tvil.ru перечислил главные недовольства россиян на курортах.

По данным аналитиков, больше всего туристов раздражает тотальный контроль хозяев, которые ограничивают доступ к wi-fi, кондиционеру или воде, а порой и вовсе выдают пульты от телевизора под подпись.

Второй проблемой оказалась рассыпающаяся в арендуемом жилье мебель и проблемы с сантехникой. Кроме того, туристы пожаловались на запрет не шуметь после полуночи.

Помимо прочего, путешественников возмутила нехватка персонала на некоторых курортах и огромное количество неприятных насекомых.