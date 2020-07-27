«Все должны из-за войны»: крымчане оскорбили россиян 

Жители Крыма рассказали, какие туристы раздражают их больше всего. Результаты опроса опубликовал Telegram-канал «Крымский».

Первое место заняли жители Донбасса. Их крымчане считают "хамами", потому что они ведут себя так, будто им "все должны из-за войны". На втором месте оказались москвичи. Они, по мнению жителей полуострова, "предъявляют слишком много требований" и "хотят отдыхать, как за границей". Третьими в рейтинге стали украинцы, которые раздражают тем, что "очень экономят", "приезжают со своей едой" или "пытаются убедить, что Крым еще вернется".

Кроме того, в список раздражающих крымчан россиян вошли "далекие от народа" жители Санкт-Петербурга и провинциальных городов и поселков. Они "торгуются, не хотят тратиться", "выглядят и ведут себя, как деревенщина".

При этом есть туристы, которые вызывают у крымчан симпатию. Среди них — москвичи, которые "оставляют хорошие чаевые", "богатые" жители Сибири и Дальнего Востока, "соседи"-ростовчане и иностранцы, зовущие в гости в свои страны.