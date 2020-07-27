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«Все должны из-за войны»: крымчане оскорбили россиян 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Жители Крыма рассказали, какие туристы раздражают их больше всего. Результаты опроса опубликовал Telegram-канал «Крымский».
Первое место заняли жители Донбасса. Их крымчане считают "хамами", потому что они ведут себя так, будто им "все должны из-за войны". На втором месте оказались москвичи. Они, по мнению жителей полуострова, "предъявляют слишком много требований" и "хотят отдыхать, как за границей". Третьими в рейтинге стали украинцы, которые раздражают тем, что "очень экономят", "приезжают со своей едой" или "пытаются убедить, что Крым еще вернется".
Кроме того, в список раздражающих крымчан россиян вошли "далекие от народа" жители Санкт-Петербурга и провинциальных городов и поселков. Они "торгуются, не хотят тратиться", "выглядят и ведут себя, как деревенщина".
При этом есть туристы, которые вызывают у крымчан симпатию. Среди них — москвичи, которые "оставляют хорошие чаевые", "богатые" жители Сибири и Дальнего Востока, "соседи"-ростовчане и иностранцы, зовущие в гости в свои страны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что будет с Сочи и Крымом в бархатный сезон.
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