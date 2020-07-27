Что будет с Сочи и Крымом в бархатный сезон 

Туроператоры рассказали, что будет происходить в Сочи и Крыму в бархатный сезон.

Как сообщают аналитики, пик бронирований пляжного отдыха в России пришелся на июль и август. А вот ажиотажного спроса на отпуск в осенние месяцы эксперты не наблюдают, несмотря на то, что ранее специалисты прогнозировали высокий спрос на этот период из-за сдвига курортного сезона.

«В период с 10 по 20 июля доля бронирований авиабилетов с вылетом в сентябре-октябре составила 5,3 процента, в аналогичный период прошлого года — 17 процентов. В топе в период "бархатного сезона" Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Минводы»,

— сообщили специалисты онлайн-сервиса покупки авиабилетов Biletix.

К похожим выводам пришел и руководитель сетей гостиниц "Ателика" и "Дивный мир" Алексей Высоканов: