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Что будет с Сочи и Крымом в бархатный сезон 

Мира Маркина 2 часа назад
Что будет с Сочи и Крымом в бархатный сезон
Фото: depositphotos.com
Туроператоры рассказали, что будет происходить в Сочи и Крыму в бархатный сезон.
Как сообщают аналитики, пик бронирований пляжного отдыха в России пришелся на июль и август. А вот ажиотажного спроса на отпуск в осенние месяцы эксперты не наблюдают, несмотря на то, что ранее специалисты прогнозировали высокий спрос на этот период из-за сдвига курортного сезона.
«В период с 10 по 20 июля доля бронирований авиабилетов с вылетом в сентябре-октябре составила 5,3 процента, в аналогичный период прошлого года — 17 процентов. В топе в период "бархатного сезона" Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Минводы»,
— сообщили специалисты онлайн-сервиса покупки авиабилетов Biletix.
К похожим выводам пришел и руководитель сетей гостиниц "Ателика" и "Дивный мир" Алексей Высоканов:
«Номера на июль и август практически распроданы, спрос на сентябрь стабильный, на уровне прошлого года. Мы ожидаем пик спроса на "бархатный сезон" позже, ближе к сентябрю».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о главных ошибках отдыхающих в Крыму.
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