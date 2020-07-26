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Главные ошибки, которые совершают туристы в Крыму 

Анастасия Иванова 11 часов назад
«В обнимку с толчком»: ошибки отдыхающих в Крыму
Фото: depositphotos
Многие путешественники забывают, что у каждого вида отдыха есть свои особенности. И если не брать их во внимание, то отпуск может из забавного приключения превратиться в жуткое испытание. «Рамблер» выяснил 3 самые распространенные ошибки, которые допускают туристы.

Карты вместо наличных

Далеко не везде можно расплатиться картой. Поэтому прежде, чем отправиться на море, деньги стоит поменять и положить в надежное место. Вместе с активизировавшимися туристами, в Крыму активизировались карманные воришки.
Рамблер

Ночь в горах

Многие туристы, которые путешествуют на машине, попадают в западню под названием «горы». Дело в том, что в Крыму популярен «джиппинг», когда на высоких машинах вместе с профессиональным водителем отдыхающие могут покорить гору. Но далеко не все стремятся посетить экскурсию, считая, что достаточно семейного авто. Но горы, на то и горы, они не рады тем, кто о них ничего не знает.
«Пара лет 35 решила покорить гору на своем Пежо. В результате на полдороге они застряли, сев брюхом на камни. Хорошо если просто машину убьют, там ведь обрывы кругом».

Страшное отравление

Туристы, привыкшие отдыхать на заграничных курортах, не знают, что на черноморском побережье распространен ротовирус. Канализация спускается в море, и в жаркое время года в воде образуется кишечная палочка. Она вызывает отравление с сильной рвотой, поносом и температурой.
«Приехали на 10 дней с друзьями в отпуск в Коктебель, два дня покупались, а потом неделю просидели в обнимку с толчком».
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