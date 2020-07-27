Названа дата возобновления чартерных рейсов в Турцию 

Росавиации сообщили, когда начнется выполнение чартерных рейсов в Турцию.

По мнению собеседников издания, пассажиропоток в Турцию будут сдерживать небольшая глубина продаж и ограниченное число городов, из которых разрешены международные рейсы, — сейчас это Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

"Если бы власти предупредили о возобновлении полетов за месяц, пассажиропоток на международных линиях был бы существенно больше",

— объясняют инсайдеры.