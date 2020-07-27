Названа дата возобновления чартерных рейсов в Турцию 

В Росавиации сообщили, когда начнется выполнение чартерных рейсов в Турцию.
10 августа откроются рейсы на популярные турецкие курорты — Анталья, Даламан и Бодрум. Об этом сообщают "Известия". Ожидается, что летать туда будут авиакомпании "Победа", S7, Nordwind, Azur Air и "Уральские авиалинии".
По мнению собеседников издания, пассажиропоток в Турцию будут сдерживать небольшая глубина продаж и ограниченное число городов, из которых разрешены международные рейсы, — сейчас это Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
"Если бы власти предупредили о возобновлении полетов за месяц, пассажиропоток на международных линиях был бы существенно больше",
— объясняют инсайдеры.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиян призвали отказаться от отдыха в Турции.