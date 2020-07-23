«Не стоит рваться»: россиян отговаривают от Турции

Совсем скоро туристы смогут снова полететь в Турцию, но директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного

дела» Николай Дубинин считает, что это скоропостижное решение, с которым лучше повременить.

Дело в том, что в Турции каждые сутки заражается около тысячи человек.

«Турция входит в топ мест по уровню выявленных зараженных и смертей из-за коронавируса. В такие страны лучше не выезжать», — подчеркнул врач.

Да, коронавирус постепенно «спадает», но все еще активен, поэтому лучше подождать с отпуском и строить планы уже на «бархатный сезон».

Гендиректор Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров с мнением врача согласен:

«Может, не стоит рваться в первых рядах. В сентябре, возможно, откроются дополнительные страны: Греция или Италия, можно будет поехать туда».

Еще одной причиной, которая может испортить отпуск, вполне может стать политика. Конфликт Турции и Ливии может привести к беспорядкам.