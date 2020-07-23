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Россиян призвали отказаться от отдыха в Турции 

Анастасия Иванова 11 часов назад
«Не стоит рваться»: россиян отговаривают от Турции
Фото: depositphotos
Совсем скоро туристы смогут снова полететь в Турцию, но директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного
дела» Николай Дубинин считает, что это скоропостижное решение, с которым лучше повременить.
Дело в том, что в Турции каждые сутки заражается около тысячи человек.
«Турция входит в топ мест по уровню выявленных зараженных и смертей из-за коронавируса. В такие страны лучше не выезжать», — подчеркнул врач.
Да, коронавирус постепенно «спадает», но все еще активен, поэтому лучше подождать с отпуском и строить планы уже на «бархатный сезон».
Гендиректор Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров с мнением врача согласен:
«Может, не стоит рваться в первых рядах. В сентябре, возможно, откроются дополнительные страны: Греция или Италия, можно будет поехать туда».
Еще одной причиной, которая может испортить отпуск, вполне может стать политика. Конфликт Турции и Ливии может привести к беспорядкам.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия и Турция возобновляют авиасообщение.
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Заграница , Николай Дубинин
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