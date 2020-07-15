Россия и Турция возобновляют авиасообщение 

Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте.
Согласно данным ведомства, стороны восстановят пассажирские авиаперевозки 15 июля.
При этом ранее крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о своем намерении открыть авиасообщение с Россией 1 августа. Перевозчик планировал запустить перелеты в шесть городов России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, а также Краснодар и Сочи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристы рассказали об отдыхе в Турции в период пандемии.