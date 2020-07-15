Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия и Турция возобновляют авиасообщение 

Мира Маркина 2 часа назад
Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте.
Согласно данным ведомства, стороны восстановят пассажирские авиаперевозки 15 июля.
При этом ранее крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о своем намерении открыть авиасообщение с Россией 1 августа. Перевозчик планировал запустить перелеты в шесть городов России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, а также Краснодар и Сочи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристы рассказали об отдыхе в Турции в период пандемии.
Новости путешествий , Видео , Turkish Airlines , Минтранс РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российском туризме наметился резкий перекос
В российском туризме наметился резкий перекос
В российском туризме наметился резкий перекос
В российском туризме наметился резкий перекос
Крымские санатории опять потребуют справки
Крымские санатории опять потребуют справки
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
08:19
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
00:41
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
Новости путешествий
Первая страна, в которую выпустят русских туристов
01:34
Первая страна, в которую выпустят русских туристов
Заграница
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
03:21
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение