Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе 

Украинские туристы поделились своими впечатлениями об отдыхе в Турции во время пандемии коронавирусной инфекции. Их слова приводит издание Daily Sabah.
Семейная пара путешественников рассказала, что в гостинице им выдавали одноразовые маски и очки. Персонал, по их мнению, был хорошо обучен, а перечень предоставляемых услуг не уменьшился.
Другой отдыхающий отметил, что обслуживание "превзошло все ожидание": постояльцам регулярно измеряли температуру.
"Мы не испытывали психологического давления из-за пандемии. Все меры были приняты, но они никого не беспокоили",
— отметил он.
По информации издания, на прошлой неделе Турцию посетило 1,5 тысячи туристов из Украины.
Ранее "Рамблер" писал, что были раскрыты популярные схемы наживы на туристах в Крыму.