Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе 

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Украинские туристы поделились своими впечатлениями об отдыхе в Турции во время пандемии коронавирусной инфекции. Их слова приводит издание Daily Sabah.

Семейная пара путешественников рассказала, что в гостинице им выдавали одноразовые маски и очки. Персонал, по их мнению, был хорошо обучен, а перечень предоставляемых услуг не уменьшился.

Другой отдыхающий отметил, что обслуживание "превзошло все ожидание": постояльцам регулярно измеряли температуру.

"Мы не испытывали психологического давления из-за пандемии. Все меры были приняты, но они никого не беспокоили",

— отметил он.

По информации издания, на прошлой неделе Турцию посетило 1,5 тысячи туристов из Украины.