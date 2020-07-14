Раскрыты популярные схемы наживы на туристах в Крыму 

Самые популярные схемы наживы на приезжающих отдыхать в Крыму раскрыла Светлана Цикулина, журналист "Московского комсомольца".

Корреспондент отметила, что зачастую туристы вносят полную оплату за жилье до заезда. Путешественники смотрят на красивые фотографии, а потом разочаровываются, когда приезжают — изображения жилья совсем не соответствуют реальности.

Часто туристы ошибаются, бронируя многолюдный "участок-общагу" вместо частной виллы, потому что такие нюансы, как правило, не значатся в объявлении.

На пляжах многих гостиничных комплексов не соблюдаются меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Расстояние между лежаками сократилось до 30-40 сантиметров вместо предписанных 150-200.