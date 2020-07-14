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Раскрыты популярные схемы наживы на туристах в Крыму 

Стелла Шмель 49 минут назад
Раскрыты популярные схемы наживы на туристах в Крыму
Фото: depositphotos.com
Самые популярные схемы наживы на приезжающих отдыхать в Крыму раскрыла Светлана Цикулина, журналист "Московского комсомольца".
Корреспондент отметила, что зачастую туристы вносят полную оплату за жилье до заезда. Путешественники смотрят на красивые фотографии, а потом разочаровываются, когда приезжают — изображения жилья совсем не соответствуют реальности.
Часто туристы ошибаются, бронируя многолюдный "участок-общагу" вместо частной виллы, потому что такие нюансы, как правило, не значатся в объявлении.
На пляжах многих гостиничных комплексов не соблюдаются меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Расстояние между лежаками сократилось до 30-40 сантиметров вместо предписанных 150-200.
Ранее "Рамблер" писал, что в Анапе ввели запрет на купание в море.
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