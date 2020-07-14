В Анапе ввели запрет на купание в море 

На пляжах Анапы вновь запретили купаться. Об этом сообщает "Новая Кубань" со ссылкой на управление гражданской обороны и защиты населения.

Отмечается, что ранее в Анапе уже вводили запрет на купание, который был связан с погодными условиями. На этот раз в воду нельзя входить из-за шторма и сильного донного течения.