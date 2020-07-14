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В Анапе ввели запрет на купание в море 

Елизавета Назарова 46 минут назад
В Анапе ввели запрет на купание в море
Фото: depositphotos.com
На пляжах Анапы вновь запретили купаться. Об этом сообщает "Новая Кубань" со ссылкой на управление гражданской обороны и защиты населения.
Отмечается, что ранее в Анапе уже вводили запрет на купание, который был связан с погодными условиями. На этот раз в воду нельзя входить из-за шторма и сильного донного течения.
"Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций", — сообщили в ведомстве.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Финляндия рассказала, при каких условиях впустит россиян.
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