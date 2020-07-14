Финляндия назвала условие въезда для россиян 

В Финляндии рассказали, при каком условии пустят туристов. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на специалиста по продвижению продаж VisitFinland Александру Шахнович.

Россияне смогут посетить Финляндию, если уровень заболеваемости в РФ не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч людей на протяжении двух недель.

Шахнович рассказала, что сейчас Финляндия открывает внешние границы с европейскими странами, среди которых — Норвегия, Дания, Исландия, Австрия, Венгрия, Лихтенштейн, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Бельгия, Италия.

Сейчас в России число новых случаев коронавируса составляет меньше семи на 100 тысяч человек.

"Так что у России, при сохранении позитивной тенденции, есть хорошие шансы войти 11 августа в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов", — отметили в АТОР.