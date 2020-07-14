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Финляндия назвала условие въезда для россиян 

Елизавета Назарова 1 час назад
Финляндия назвала условие въезда для россиян
Фото: depositphotos.com
В Финляндии рассказали, при каком условии пустят туристов. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на специалиста по продвижению продаж VisitFinland Александру Шахнович.
Россияне смогут посетить Финляндию, если уровень заболеваемости в РФ не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч людей на протяжении двух недель.
Шахнович рассказала, что сейчас Финляндия открывает внешние границы с европейскими странами, среди которых — Норвегия, Дания, Исландия, Австрия, Венгрия, Лихтенштейн, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Бельгия, Италия.
Сейчас в России число новых случаев коронавируса составляет меньше семи на 100 тысяч человек.
"Так что у России, при сохранении позитивной тенденции, есть хорошие шансы войти 11 августа в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов", — отметили в АТОР.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперты назвали способы заработать на путешествиях.
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