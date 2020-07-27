Россиянам рассказали о новых правилах отдыха в Турции 

Россиянам рассказали о новых правилах, которые необходимо будет соблюдать во время отдыха в Турции.

С 1 августа в России откроется авиасообщение с Турцией. А уже сейчас власти страны разработали новые правила для прибывающих туристов.

Прежде всего теперь на борту самолета пассажиры должны будут заполнить анкету с персональными данными. После этого в аэропорту у них померяют температуру. Сдавать тест на COVID-19 не придется, однако, если будут выявлены первые признаки инфекции, отдыхающего отправят в больницу, а контактировавших с ним на двухнедельный карантин.

Помимо этого, в Турции действует масочный режим. За его нарушение придется заплатить 900 турецких лир.