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В России возобновили продажи туров в Турцию 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В России снова продают туры в Турцию
Фото: depositphotos.com
Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о запуске продажи туров в Турцию с вылетами 1 и 10 августа после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
«На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью»,
— говорится в сообщении АТОР.
Также на сайте приводится текущая стоимость поездок. Цены варьируются в зависимости от количества звезд отеля и сроков пребывания в стране.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Министерстве здравоохранения назвали срок снятия ограничений из-за коронавируса.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России , Минздрав РФ
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