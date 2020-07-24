В России снова продают туры в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о запуске продажи туров в Турцию с вылетами 1 и 10 августа после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
«На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью»,
— говорится в сообщении АТОР.
Также на сайте приводится текущая стоимость поездок. Цены варьируются в зависимости от количества звезд отеля и сроков пребывания в стране.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Министерстве здравоохранения назвали срок снятия ограничений из-за коронавируса.