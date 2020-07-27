Один из туристов снял на видео переполненный пляж Сочи и вызвал негодование местных жителей. Ролик опубликован в сообществе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как толпы отдыхающих пришли на пляж в Имеретинке. Пока одни загорают на гальке или стоят у берега, другие плещутся в воде:

«В Имеретинке не протолкнуться: ни на утренних пляжах, ни на вечерних набережных. Даже у бассейнов свободных лежаков достает не всем, как и столиков в барах»,

— говорится в описании к публикации.

В комментариях местные жители ужаснулись увиденному (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):

«Пусть все в Турцию летят. Пора разгрузить российский курорт»,

«А чего хорошего? Стоят как в автобусе и не купаются, и не позагорать, места нет. Затопчут! Про короновирус я даже и не говорю»,