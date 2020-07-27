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Толпы туристов на пляжах Сочи попали на видео 

Мира Маркина 2 часа назад
Один из туристов снял на видео переполненный пляж Сочи и вызвал негодование местных жителей. Ролик опубликован в сообществе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как толпы отдыхающих пришли на пляж в Имеретинке. Пока одни загорают на гальке или стоят у берега, другие плещутся в воде:
«В Имеретинке не протолкнуться: ни на утренних пляжах, ни на вечерних набережных. Даже у бассейнов свободных лежаков достает не всем, как и столиков в барах»,
— говорится в описании к публикации.
В комментариях местные жители ужаснулись увиденному (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):
«Пусть все в Турцию летят. Пора разгрузить российский курорт»,
«А чего хорошего? Стоят как в автобусе и не купаются, и не позагорать, места нет. Затопчут! Про короновирус я даже и не говорю»,
«Это может считаться счастьем разве что для продавцов шаурмы и прочей дребедени».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как дурят туристов в Сочи.
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Новости путешествий , Видео
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