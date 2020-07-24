Чем больше туристов оказываются в Сочи, тем больше историй о местном гостеприимстве. Коронавирус сдвинул начало сезона, и теперь жители всячески стараются обогатиться за счет отдыхающих. «Рамблер» выяснил, как туристов обманывают в Сочи.

Конечно, все свежие овощи, выращенные на грядках, и вина из погребов родственников — миф, который заставляет туристов верить в качество продукта. Зачастую продавцы даже не задумываются о том, чтобы как-то отличить свой товар, от товара в соседней лавке. Уникальности в еде никакой нет, все закупается на оптовых баазах. Чурчхелы пылятся до тех пор, пока их кто-нибудь не купит. О пыли и грязи никто особо не переживает.

«Это ты у себя в городе год работаешь, чтобы в Сочи на неделю приехать. А я тут неделю поработаю, а потом год на эти деньги живу», — честно сознается продавщица на рынке.

Экскурсии для отдыхающих тоже выросли в цене. Между собой гиды смеются, что на путешествие под названием «33 водопада» существует 33 разных цены. Если покупать тур на улице, то возможно и такое, что вас завезут не туда, а денег возьмут много.

Тоже самое происходит и с обедами во время экскурсий, дегустацией вин. То, что в городе стоит 300 рублей, вдалеке от него будет стоять тысячу. Траты за один выезд по красивым местам могут приравниваться к ценнику за несколько дней, проведенных в городе.

Еще одна замечательная история произошла недавно с туристами. На оборудованном пляже появилась табличка «купаться запрещено». Дело в том, что на пляже не было спасателей, а без них плавать опасно. Среди отдыхающих появилась поговорка: «Бесплатный только вход в море, да и его лишили».