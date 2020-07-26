Предсказаны массовые поломки лайнеров после пандемии

Эксперты Федеральной авиационной администрации (FAA) США предсказали массовые поломки самолетов в первых полетах после окончания пандемии COVID-19.

Все дело в том, что длительное содержание воздушных судов на земле может негативно отразиться на их дальнейшей эксплуатации.

FAA уже приказала провести проверку двух тысяч самолётов Boeing 737. Эксперты опасаются: из-за того, что воздушные суда не используются, может произойти ускоренная коррозия клапанов двигателя, что впоследствии может вывести двигатель из строя.

Как выяснилось, специалисты уже обнаружили следы коррозии в некоторых клапанах. В самом худшем случае эта коррозия может привести к тому, что клапаны не будут закрываться, из-за чего двигатели потеряют мощность.