Оценена вероятность заразиться COVID-19 в самолете

Ученые оценили возможность заражения новой коронавирусной инфекцией в самолете. Как выяснили исследователи из Германии, вероятность подхватить коронавирус во время авиаперелета ниже, чем кажется. Об этом пишет издание Express.

Тем не менее, самый опасный этап перелета — взлет и посадка, так как люди скапливаются у дверей и забирают свой багаж с верхних полок. В тот же момент вентиляция не прекращает работать, поэтому обеспечивает некоторый уровень защищенности.

Как объяснили ученые, в самолетах современные воздушные системы позволяют обновлять воздух в салоне каждые три минуты. Это в четыре раза быстрее, чем частота обновления воздуха с помощью кондиционера.