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Стало известно, насколько велики шансы заразиться коронавирусом в самолете 

Стелла Шмель 34 минуты назад
Оценена вероятность заразиться COVID-19 в самолете
Фото: depositphotos.com
Ученые оценили возможность заражения новой коронавирусной инфекцией в самолете. Как выяснили исследователи из Германии, вероятность подхватить коронавирус во время авиаперелета ниже, чем кажется. Об этом пишет издание Express.
Тем не менее, самый опасный этап перелета — взлет и посадка, так как люди скапливаются у дверей и забирают свой багаж с верхних полок. В тот же момент вентиляция не прекращает работать, поэтому обеспечивает некоторый уровень защищенности.
Как объяснили ученые, в самолетах современные воздушные системы позволяют обновлять воздух в салоне каждые три минуты. Это в четыре раза быстрее, чем частота обновления воздуха с помощью кондиционера.
Ранее "Рамблер" писал, что еще одна страна хочет возобновить авиаперевозки с РФ.
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