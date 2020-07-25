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Оценена вероятность заражения коронавирусом в самолете 

Lenta.ru и ещё 3 51 минуту назад
Оценена вероятность заражения COVID-19 в самолете
Фото: Lenta.ru
Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете. Она оказалась гораздо ниже, чем принято думать, пишет Express.
Опаснее всего для пассажиров оказались моменты посадки и высадки: люди толпятся у дверей, забирают ручную кладь. В то же время вентиляция воздуха во время полета обеспечивает относительную безопасность.
Вопреки традиционным представлениям, что воздух гуляет по салону, современные системы работают иначе — 50 процентов свежего воздуха и 50 процентов отфильтрованного салонного. Это значит, говорится в исследовании, что воздух на борту полностью обновляется каждые три минуты. Для сравнения: в помещении с кондиционером он меняется только каждые 12 минут.
Ранее россияне присудили авиаперевозкам четвертое место в рейтинге самых опасных видов транспорта — 14 процентов опрошенных боятся самолетов. Первые три строчки заняли автобусы, поезда и круизные лайнеры.
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