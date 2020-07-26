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В Москве отменено и задержано более 20 рейсов 

Мира Маркина 4 часа назад
В Москве отменили и задержали десятки рейсов
Фото: depositphotos.com
Более 20 рейсов в аэропортах Москвы было отменено и задержано. Об этом 26 июля стало известно сервису "Яндекс. Расписание".
Так, по состоянию на 16:29 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще четыре отменено. В «Шереметьево» задержано два рейса, еще шесть отменено. В аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, еще три отменено.
Причины задержки и отмены рейсов в московских аэропортах пока не сообщаются.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, как эстонец застрял в аэропорту на 100 дней.
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