«Морят голодом»: эстонец прожил в аэропорту 100 дней

Коронавирус ударил по всем путешественникам: кто-то не полетел в заветную страну, кто-то попал в обсервацию, другие остались запертым вдали от дома, а кому-то повезло еще меньше. Житель Эстонии Роман Трофимов отправился на Филиппины на долгожданный отдых, но когда прибыл в аэропорт Манилы, покинуть здание он уже не смог.

Дело в том, что 20-го марта в стране ввели карантин и закрыли границы. А паспорт резидента Эстонии не позволил Роману получить помощь от посольства. Помощь оказалось платной, с деньгами были проблемы. Так мужчина начал свой путь под названием «100 дней в аэропорту», о котором он активно писал в Facebook.

www.facebook.com/roman.trofi.18

Роман фиксировал все происходящее в социальные сети, оказывается, жизнь в аэропорту не такая уж сладкая. Первое время приходилось часами ждать помощи, сидя в буквальном смысле на полу. А затем, когда появились минимальные удобства, мужчина жаловался на недостаток еды.

«По-прежнему дают только воду и хлеб. А несколько недель назад и воду с хлебом по утрам АК перестала давать сказав что запасы закончились больше недели разговаривал с охранниками AirAsia почему не могут пойти в магазин и купить, это всё равно что разговаривать со стенкой ноль результата. Потом случайно появилась их начальница спросил у нее и она закатила мне скандал обвиняя меня в том ч о я здесь застрял и еще видите ли имею наглость требовать чего-то», — делится обстановкой Роман.

Чуть привыкнув к жизни в аэропорту, настроение стало лучше. Плюс ко всему, у Романа появился небольшой гостиничный номер, сотрудники аэропорта выдали ему гигиенические принадлежности, а сам он развлекал себя тем, что снимал ролики-лайфхаки, например, как постирать белье в стесненных условиях.

«Авиакомпания сказала, что мне нужно подождать, пока закончится карантин, прежде чем мне разрешат летать», — таким заключением поделился Роман в сетях.

www.facebook.com/roman.trofi.18

К счастью, недавно страдания мужчины закончились, и он отправился домой, получив долгожданную свободу. Правда, снова опоздал на самолет. Но разве день задержки может огорчить человека, который просидел в аэропорту 3,5 месяца?