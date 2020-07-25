Еще одна страна хочет возобновить авиаперевозки с РФ 

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С 1 августа вновь начать авиаперевозки пассажиров плвнируе Южная Корея, сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.

На начальном этапе предполагается вернуть еженедельный рейс, следующий по маршрут Инчхон — Москва, рассказали репортерам РИА Новости в отделе международной авиации министерства транспорта РК.

При этом представители ведомства подчеркнули, что на данный момент рассматриваются и обсуждаются детали договоренности.