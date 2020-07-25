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Еще одна страна хочет возобновить авиаперевозки с РФ 

Александра Нечаева 30 минут назад
Еще одна страна хочет возобновить авиаперевозки с РФ
Фото: Depositphotos
С 1 августа вновь начать авиаперевозки пассажиров плвнируе Южная Корея, сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.
На начальном этапе предполагается вернуть еженедельный рейс, следующий по маршрут Инчхон — Москва, рассказали репортерам РИА Новости в отделе международной авиации министерства транспорта РК.
При этом представители ведомства подчеркнули, что на данный момент рассматриваются и обсуждаются детали договоренности.
Напомним, что накануне, 24 июля, министр транспорта РФ Евгений Дитрих объявил о возобновлении авиаперелетов из России в некоторые иностранные государства. Авиакомпании и Аэропорты были об этом уведомлены. Речь шла лишь о трех странах, с которыми РФ готова наладить авиасообщение: в августе из России можно будет улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию. Теперь стало известно, что, возможно, список разрешенных к путешествиям из России стран добавится и Южная Корея.
Ранее "Рамблер" писал о том, что выяснилось, когда россиян пустят в Барселону.
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Новости путешествий , Евгений Дитрих , Минтранс РФ , РИА Новости
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