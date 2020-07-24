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Выяснилось, когда россиян пустят в Барселону 

Диана Товсепова 2 часа назад
Выяснилось, когда россиян пустят в Барселону
Фото: depositphotos.com
Любимая россиянами Барселона рассчитывает возобновить прием туристов из РФ уже осенью текущего года. Об этом заявил советник по туризму и творческим промыслам мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.
"Сейчас в Барселоне нет российских туристов, — уточнил он. — Я надеюсь, что с сентября-октября начнет нормализоваться [ситуация] с туристическим транзитом, если, конечно, не случится крупной повторной вспышки в октябре во всей Европе". "Думаю, что с сентября-октября начнем нормализовать присутствие туристов из стран, которые не входят в ЕС, в том числе россиян", — подчеркнул Марсе. Он также назвал российский рынок стратегическим для Барселоны.
По его словам, российские туристы, посещающие Барселону, занимают третье место по уровню "расходов на одного посетителя" после Китая и США.
"Российский турист в Барселоне — это турист с высокой покупательской способностью", — объяснил Марсе.
Он также отметил, что среди туристов в Барселоне за два месяца не было ни одного случая заражения COVID-19.
"Невозможно подсчитать [убытки для туристического сектора города из-за пандемии]. Думаю, не стоит спекулировать с цифрами", — уточнил он.
Марсе заметил, что лишь 40% городских отелей вновь возобновили работу.
"Еще 15 дней назад казалось, что Барселона постепенно начала восстанавливать туризм, а теперь снова начался процесс торможения. Мы не знаем, что произойдет через 15 дней", — добавил он.
При этом, когда сама РФ начнет выпускать из страны граждан в туристических целях, неясно.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какую страну туристы назвали идеальной для отдыха.
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Новости путешествий , ЕС
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