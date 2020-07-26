Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты предсказали массовые поломки самолётов в первых полётах после пандемии 

Ferra.ru и ещё 4 2 часа назад
Эксперты предсказали массовые поломки самолётов
Фото: Ferra.ru
Дело в том, что длительное содержание воздушных судов на земле может пагубно сказаться на дальнейшей эксплуатации.
FAA уже приказала провести проверку двух тысяч самолётов Boeing 737. Эксперты боятся: тот факт, что воздушные суда не используются, может привести к ускоренной коррозии клапанов двигателя. А это может и вовсе вывести двигатель из строя.
Сообщается, что специалисты уже обнаружили следы коррозии в некоторых клапанах. При худшем сценарии эта коррозия может привести к тому, что клапаны не будут закрываться. Из-за этого двигатели потеряют мощность.
Отмечается, что данный вопрос не связан с самолётами Boeing 737 Max, запрещёнными после двух авиакатастроф.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, насколько велики шансы заразиться коронавирусом в самолете.
Ferra.ru: последние новости
Стюардесса раскрыла неприятный секрет выдаваемых в самолетах наушников Стюардесса раскрыла неприятный секрет выдаваемых в самолетах наушников Сотрудникам «Аэрофлота» запретили пользоваться багажом из-за вероятности ввоза китайских смартфонов Сотрудникам «Аэрофлота» запретили пользоваться багажом из-за вероятности ввоза китайских смартфонов В Швеции выпустили приложение с "картой сокровищ" для предотвращения новой волны коронавируса В Швеции выпустили приложение с "картой сокровищ" для предотвращения новой волны коронавируса
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию
Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию
Видео
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
10:51
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
Новости путешествий
Названы самые вежливые российские города
04:09
Названы самые вежливые российские города
Новости путешествий
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
00:19
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Новости путешествий
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
04:38
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
03:18
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение