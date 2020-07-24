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Стали известны цены на билеты после открытия в России международного авиасообщения 

Анастасия Иванова 49 минут назад
Выяснилось, сколько теперь будут стоить авиабилеты
Фото: depositphotos.com
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович заявил о том, что после возобновления международного авиасообщения цены на билеты будут высокими. Этой информацией эксперт поделился с телеканалом «360».
«Вряд ли стоит ожидать распродаж. В прошлом году были чартеры, сейчас только регулярное сообщение. Понятно, что оно намного дороже»,
— отметил Владимир Канторович.
Также первый вице-президент АТОР подчеркнул, что был крайне удивлен открытием Танзании. Ведь лететь туда далеко и дорого. По его мнению, это решение неоправданно, когда есть альтернатива в виде Турции.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в России возобновили продажу туров в Турцию.
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Новости путешествий , Владимир Канторович , Ассоциация туроператоров России
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