Выяснилось, сколько теперь будут стоить авиабилеты

«Вряд ли стоит ожидать распродаж. В прошлом году были чартеры, сейчас только регулярное сообщение. Понятно, что оно намного дороже»,

— отметил Владимир Канторович.

Также первый вице-президент АТОР подчеркнул, что был крайне удивлен открытием Танзании. Ведь лететь туда далеко и дорого. По его мнению, это решение неоправданно, когда есть альтернатива в виде Турции.