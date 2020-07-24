Туристам с аннулированной бронью возместят убытки

В пятницу, 24 июля, на сайте правительства появилась официальная информация о возмещении убытков туристам с аннулированной из-за пандемии бронью в отелях. Теперь гражданам удастся вернуть полную стоимость или перенести поездку. Данное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

«Если на новые даты стоимость тура увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены»,

— отмечено в постановлении.

Эта информация относится ко всем, кто оплатил поездку до 31 марта текущего года. Все услуги, включая перенос даты и возврат средств, должны быть оказаны не позднее 31 декабря 2021 года.

Также в документе сказано об особых условиях, которые действуют для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев — им вернут деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления.