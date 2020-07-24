Тысячи пчел налетели на пляж и напугали отдыхающих 

В Нью-Джерси (США) на пляж слетелись тысячи пчел и напугали отдыхавших там людей.

Жужжащий роль сначала кружил среди пляжных зонтов. Через несколько минут они стали кружить около стула с полотенцами, но агрессии к людям не проявляли.

При этом отдыхающих они все равно напугали, но пляжные спасатели следили, чтоб люди не приближались к рою.

Позже один из очевидцев позвонил знакомому пчеловоду, попросив приехать на место происшествия. Около 15 минут он перемещал рой в картонную коробку.

Сейчас он планирует поместить "нарушителей спокойствия" в свободное улье на своей пасеке. Он считает, что пчелы смогли прилететь на пляж, следя за их маткой.