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Представитель ведомства Мария Захарова заявила в беседе с Telegram-каналом «Подъем», что рекомендации в оперштаб относительно включения Танзании в список стран, с которыми в первую очередь будет восстановлено авиасообщение, поступили от МИДа

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, остров Занзибар в Танзании — это туристический маршрут, который был популярен у определенной категории граждан.

Помимо Танзании в список государств, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 1 августа, прерванное на фоне пандемии коронавируса, вошли Великобритания — Лондон и Турция — Анкара, Стамбул, Анталья, Бодрум и Даламан.