Россияне смогут попасть в Турцию с 1 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 1 августа возобновляется международное авиасообщение. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Список доступных для полетов стран власти утвердят и одобрят в ближайшее время. Однако уже известны первые три страны, с которыми РФ восстановит авиасообщение: Великобритания, Турция, Танзания.

Причем в Турции улететь можно будет только в Стамбул и Анкару. А открытия полетов в курортные города Анталию и Бодрум придется подождать до 10 августа.