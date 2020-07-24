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Названы первые страны, с которыми РФ восстановит авиасообщение 

Диана Товсепова 1 час назад
Россияне смогут попасть в Турцию с 1 августа
Фото: Рамблер
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 1 августа возобновляется международное авиасообщение. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Список доступных для полетов стран власти утвердят и одобрят в ближайшее время. Однако уже известны первые три страны, с которыми РФ восстановит авиасообщение: Великобритания, Турция, Танзания.
Причем в Турции улететь можно будет только в Стамбул и Анкару. А открытия полетов в курортные города Анталию и Бодрум придется подождать до 10 августа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Крым принял первый миллион туристов.
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Новости путешествий , Михаил Мишустин
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