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Туристический поток в Крым назвали беспрецедентным 

Диана Товсепова 2 часа назад
По словам главы республики Сергея Аксенова, Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный.
"На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный… Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% — по железной дороге, 63,1% — автотранспортом по Крымскому мосту", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
При этом полуостров в этом году побил рекорды по количеству принятых туристов. Средняя загруженность средств размещения составила 70% в конце июля. На южном берегу республики зафиксирована 95%-я загрузка.
"Во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти", — подчеркнул Аксенов.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, свободные номера все еще есть, но с каждых днем их все меньше.
"На сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона", — отметил Аксенов.
Ранее "Рамблер" сообщал о ценах и "разгильдяйстве" на крымских курортах.
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Новости путешествий , Видео
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