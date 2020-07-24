По словам главы республики Сергея Аксенова, Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный.

"На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный… Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% — по железной дороге, 63,1% — автотранспортом по Крымскому мосту", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

При этом полуостров в этом году побил рекорды по количеству принятых туристов. Средняя загруженность средств размещения составила 70% в конце июля. На южном берегу республики зафиксирована 95%-я загрузка.

"Во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти", — подчеркнул Аксенов.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, свободные номера все еще есть, но с каждых днем их все меньше.