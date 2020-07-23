«Разгильдяйство и пофигизм»: правда об отдыхе в Крыму

Журналистка из России решила посетить полуостров Крым и поделилась впечатлениями о ценах с изданием «Московский комсомолец».

По словам Екатерины Сажневой, кроме предупреждений о необходимости соблюдения социальной дистанции, никаких мер в самолете не предпринималось.

«В Шереметьево перед вылетом на входе измерили температуру, и только. Крым же вообще встретил полным разгильдяйством, пофигизмом и прекрасными лавандовыми полями», — отметила журналистка.

Курорты переполнены, а загрузка отелей по данным крымских властей достигла уже 95%. Поэтому туристы выбирают альтернативные варианты для размещения, например, снимают комнаты у местных жителей.

Журналистка отметила, что проживание в отеле обошлось ей в восемь тысяч рублей в сутки, и «номера там были забиты до сентября».

Для туристов, привыкших тратить деньги, тоже есть свои предложения. Например, «пятизвездочный бутик-отель с полным пансионом, морскими круизами, тренером по йоге при двухместном размещении обойдется в 130 тысяч рублей. Авиаперелет оплачивается отдельно», — добавила спецкор газеты.

Цены выросли и на еду: кафе и рестораны теперь смогут позволить себе не все. По словам Екатерины, чек вырос до 3000 рублей.

«Дюжина запеченных с пармезаном устриц стоит 1200–1600 рублей, бокал белого вина — от 500, запеченные рапаны и мидии — 350–530 рублей».

Для бюджетного отдыха выходом всегда были и остаются рынки, где можно купить недорогие свежие фрукты, ягоды и морепродукты.