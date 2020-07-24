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Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать 

Елена Красовская 2 часа назад
Ролик расскажет об островах, где вы точно не захотите провести отпуск. Жители мегаполисов, утомлённые стремительной жизнью, мечтают хотя бы пару недель провести на райском уединённом острове, где ничего не будет напомнить о шуме города и работе. Такие уголки действительно существуют на планете, но, выбирая место для отдыха, стоит быть внимательным: некоторые островки, которые на первый взгляд кажутся привлекательными, на самом деле очень опасны.
Ранее «Рамблер» рассказывал, чтотысячи туристов назвали идеальную страну для отдыха.
Новости путешествий , Видео
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