Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать 

Ролик расскажет об островах, где вы точно не захотите провести отпуск. Жители мегаполисов, утомлённые стремительной жизнью, мечтают хотя бы пару недель провести на райском уединённом острове, где ничего не будет напомнить о шуме города и работе. Такие уголки действительно существуют на планете, но, выбирая место для отдыха, стоит быть внимательным: некоторые островки, которые на первый взгляд кажутся привлекательными, на самом деле очень опасны.