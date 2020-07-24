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Названа главная ошибка опаздывающих на самолет 

Диана Товсепова 17 минут назад
Названа главная ошибка опаздывающих на самолет
Фото: depositphotos.com
Анонимный пилот озвучил главную ошибку пассажиров, опаздывающих на свой рейс.
Летчик уверен, что большинство путешественников, прибывших в аэропорт вовремя, слушают музыку или подкасты в наушниках.
«Это может разрушить ваши планы на отпуск. Многие туристы пропускали свои рейсы, потому что музыка играла слишком громко, и они не слышали объявления о посадке», — пояснил он.
Поэтому пилот посоветовал таким пассажирам использовать только один наушник или уменьшать громкость, чтобы оставаться внимательным к происходящем в аэропорту.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, какую страну назвали идеальной для отдыха тысячи туристов.
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