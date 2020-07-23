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Очереди в Сочи вновь попали на видео 

Стелла Шмель 1 час назад
В Сети появилось видео с гигантской очередью. Ролик был снят на курорте Роза Хутор. Его опубликовали в сообществе "Типичный Сочи" во "Вконтакте".
На ролике видно, что туристы стоят в нескончаемой очереди для того, чтобы подняться в горы на подъемнике.
"Кошмар какой!",
— восклицает за кадром женский голос.
Напомним, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в мире были закрыты границы многих стран, в том числе и России. Летом 2020 года нашим соотечественникам приходится выбирать исключительно между курортами внутри страны, что вызвало ажиотаж на отдых в Крыму и Краснодарском крае.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне жаждут отпуска в Турции.
Новости путешествий , Видео
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