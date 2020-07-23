Очереди в Сочи вновь попали на видео 

В Сети появилось видео с гигантской очередью. Ролик был снят на курорте Роза Хутор. Его опубликовали в сообществе "Типичный Сочи" во "Вконтакте".

На ролике видно, что туристы стоят в нескончаемой очереди для того, чтобы подняться в горы на подъемнике.

"Кошмар какой!",

— восклицает за кадром женский голос.

Напомним, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в мире были закрыты границы многих стран, в том числе и России. Летом 2020 года нашим соотечественникам приходится выбирать исключительно между курортами внутри страны, что вызвало ажиотаж на отдых в Крыму и Краснодарском крае.