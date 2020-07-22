Венеция ввела ограничения из-за полных туристов 

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В Венеции ввели новые ограничения из-за располневших туристов. Об этом пишет The Guardian.

Ассоциация гондольеров приняла решение сократить количество мест в лодках с пяти до четырех. Это связано с лишним весом многих путешественников.

«Это правда, что сегодня туристы весят гораздо больше, чем 10-15 лет назад. В отличие от лифтов, где есть предупреждение "не больше шести людей", у нас нет весов для взвешивания, так что мы придумали сократить максимальное число людей», — рассказал президент ассоциации Андреа Балби.

По словам гондольеров, это может быть небезопасно.