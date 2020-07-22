Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венеция ввела ограничения из-за полных туристов 

Анастасия Иванова 1 час назад
Венеция ввела ограничения из-за полных туристов
Фото: depositphotos.com
В Венеции ввели новые ограничения из-за располневших туристов. Об этом пишет The Guardian.
Ассоциация гондольеров приняла решение сократить количество мест в лодках с пяти до четырех. Это связано с лишним весом многих путешественников.
«Это правда, что сегодня туристы весят гораздо больше, чем 10-15 лет назад. В отличие от лифтов, где есть предупреждение "не больше шести людей", у нас нет весов для взвешивания, так что мы придумали сократить максимальное число людей», — рассказал президент ассоциации Андреа Балби.
По словам гондольеров, это может быть небезопасно.
«Жители некоторых стран, словно бомбы, плюхаются в лодки. Везти больше тонны мяса на судне — это слишком опасно», — заявил другой представитель ассоциации Рауль Ровератто.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы популярные направления для авиапутешествий.
Видео дня. Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий , The Guardian
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Стюардесса объяснила, в какое время летать лучше
Стюардесса объяснила, в какое время летать лучше
Видео
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
00:19
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Новости путешествий
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
04:38
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
03:18
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
Новости путешествий
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
00:44
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
00:27
На пляже в Адлере нет спасенья от туристов
Новости путешествий
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
00:35
Названы места, где можно без опаски купаться в Москве
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение