Венеция ввела ограничения из-за полных туристов 

В Венеции ввели новые ограничения из-за располневших туристов. Об этом пишет The Guardian.
Ассоциация гондольеров приняла решение сократить количество мест в лодках с пяти до четырех. Это связано с лишним весом многих путешественников.
«Это правда, что сегодня туристы весят гораздо больше, чем 10-15 лет назад. В отличие от лифтов, где есть предупреждение "не больше шести людей", у нас нет весов для взвешивания, так что мы придумали сократить максимальное число людей», — рассказал президент ассоциации Андреа Балби.
По словам гондольеров, это может быть небезопасно.
«Жители некоторых стран, словно бомбы, плюхаются в лодки. Везти больше тонны мяса на судне — это слишком опасно», — заявил другой представитель ассоциации Рауль Ровератто.
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