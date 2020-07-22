Названы популярные направления для авиапутешествий 

Специалисты назвали самые популярные у россиян этим летом направления для путешествия на самолете. Об этом сообщает Туту.ру.

Оказалось, что туристы предпочитают добираться до морских курортов на самолете. Аналитики сервиса выяснили, что в июне и июле россияне чаще всего летали из Москвы в Симферополь, Сочи, Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург.

В этом году Краснодар занял четвертое место в списке, сместив Санкт-Петербург на пятое. Кроме того, повысился спрос на авиабилеты в Анапу.

Эксперты отметили, что перелеты по популярным направлениям сильно подешевели. Так, стоимость билетов из Москвы в Сочи, Анапу и Симферополь снизилась на 20%. Также на 45-47% подешевели перелеты из столицы в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.