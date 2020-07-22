Российская путешественница, которая улетела отдыхать в Дубай во время пандемии COVID-19, раскрыла способ улететь из России при закрытых границах. Рассказ туристки публикует портал "Самокатус".

Все началось с того, что девушка узнала о вывозном рейсе "Дубай — Москва" авиакомпании Emirates и подумала, что перевозчик может продавать обратные билеты в ОАЭ. Позже туристка действительно нашла билет на 19 июля из Москвы в Дубай и приобрела его.

«За день до вылета со мной связались Emirates и спросили, в каком статусе я собираюсь вылететь в ОАЭ — как турист или у меня есть резидентская виза. Ответила как есть: турист, но у меня личные обстоятельства. Авиакомпания сообщила, что проблем быть не должно»,

— объяснила россиянка.

Туристка рассказала, что при прохождении таможенного контроля в аэропорту ей задавали "больше вопросов, чем обычно", однако все прошло успешно:

«Я прошла регистрацию и таможню самая первая, потому что заранее распечатала и заполнила все декларации. (…) Села в самолет и улетела».

Помимо прочего россиянке понадобились страховка и отрицательный тест на коронавирус, который был необходим для посадки на борт. Все пассажиры были в перчатках и масках, но социальную дистанцию никто не соблюдал.