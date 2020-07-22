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Стало известно, как едят россияне на отдыхе 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стало известно, как едят россияне на отдыхе
Фото: depositphotos.com
Туроператоры выяснили, как питаются россияне на отечественных курортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Систему "все включено" выбирают 15% россиян, приехавших на южные курорты. По словам гендиректора сети турагентств Алексана Мкртчяна, как правило, это отдыхающие в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях.
"Туристы за такой формат в среднем платят восемь-десять тысяч рублей в сутки на человека. Благодаря дефициту таких объектов и ажиотажному спросу в условиях закрытых границ, эти варианты раскупаются очень быстро. Тем не менее, большая часть туристов предпочитают все же отдыхать скромнее", — рассказал эксперт.
Полный пансион выбирают не менее трети россиян. За двухразовое питание или только завтраки платят примерно 16% отдыхающих. Не в гостиницах едят около 14%.
"Они либо готовят сами — привозят с собой электроплитки, либо питаются в дешевых столовых, потому что бюджет большей части туристов, особенно из регионов, очень ограничен", — поделился Алексан Мкртчян.
Семьи чаще приобретают путевки с включенным трехразовым питанием.
"Доплата к стоимости номера за такой тип питания — всего около тысячи рублей в сутки на человека. Меню соответствует цене, но в любом случае это гораздо выгоднее, чем питаться в местных ресторанах и кафе", — считает эксперт.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам заплатят за отдых на родине.
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Новости путешествий , Алексан Мкртчян
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