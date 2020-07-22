Стало известно, как едят россияне на отдыхе 

Туроператоры выяснили, как питаются россияне на отечественных курортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Систему "все включено" выбирают 15% россиян, приехавших на южные курорты. По словам гендиректора сети турагентств Алексана Мкртчяна , как правило, это отдыхающие в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях.

"Туристы за такой формат в среднем платят восемь-десять тысяч рублей в сутки на человека. Благодаря дефициту таких объектов и ажиотажному спросу в условиях закрытых границ, эти варианты раскупаются очень быстро. Тем не менее, большая часть туристов предпочитают все же отдыхать скромнее", — рассказал эксперт.

Полный пансион выбирают не менее трети россиян. За двухразовое питание или только завтраки платят примерно 16% отдыхающих. Не в гостиницах едят около 14%.

"Они либо готовят сами — привозят с собой электроплитки, либо питаются в дешевых столовых, потому что бюджет большей части туристов, особенно из регионов, очень ограничен", — поделился Алексан Мкртчян.

Семьи чаще приобретают путевки с включенным трехразовым питанием.