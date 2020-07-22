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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россиянам будут выплачивать денежные компенсации за отдых на родине. Их размер составит от 5 до 15 тысяч рублей и будет зависеть от тура.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом»,

— заявил глава правительтсва.

По словам Мишустина, туризм — одна из наиболее перспективных отраслей, но в данный момент в связи с пандемией COVID-19 эта сфера переживает не лучшие времена.

«И нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма»,

— добавил премьер, заявив, что туроператоры уже получили субсидии примерно на 3,5 млрд рублей.