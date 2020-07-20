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Россиянам начали выдавать визы в популярную европейскую страну 

Анастасия Иванова 1 час назад
Франция начала выдавать гражданам России визы. Об этом сообщили на сайте VFS Global.
Визовые центры Франции возобновили работу по всей России сегодня, 20 июля. Однако получить документы на въезд в популярную европейскую страну могут не все. Выдача виз коснется только отдельных категорий граждан. Это россияне, которые планируют поездку во Францию по учебе, работе или к семье, а также лица, которым требуется возвратная виза.
В сообщении также отметили, что из-за пандемии коронавируса выдача визы не гарантирует немедленного возвращения в страну.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоэксперты рассказали, где можно дешево провести отпуск.
Новости путешествий , Видео
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