Франция начала выдавать гражданам России визы. Об этом сообщили на сайте VFS Global.

Визовые центры Франции возобновили работу по всей России сегодня, 20 июля. Однако получить документы на въезд в популярную европейскую страну могут не все. Выдача виз коснется только отдельных категорий граждан. Это россияне, которые планируют поездку во Францию по учебе, работе или к семье, а также лица, которым требуется возвратная виза.

В сообщении также отметили, что из-за пандемии коронавируса выдача визы не гарантирует немедленного возвращения в страну.