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Эксперты рассказали, где можно дешево провести отпуск 

Мира Маркина 2 часа назад
Специалисты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Эксперты озвучили минимальные цены за путевку, по которой можно вдвоем отдохнуть на российских курортах в конце апреля. В 2020 году стоимость таких турпакетов варьировалась от 28 до 32 тысяч рублей в зависимости от направления. В то время, как еще год назад такой отдых стоил от 35 до 40 тысяч рублей.
Однако при этом специалисты не отрицают, что стоимость отдыха на курортах растет.
Минимальные цены туров с заездом 25-31 июля на 15-20% выше, чем с вылетом 19-24 июля. По словам экспертов, в этом сезоне пик продаж еще впереди, а значит цены продолжат расти.
Сейчас за 26 тысяч рублей можно приобрести путевку в Красную Поляну с проживанием в трехзвездочном отеле.
Отпуск в Крыму будет стоить не меньше 28 тысяч рублей, в Анапе — не меньше 30 тысяч. В стоимость входят только проживание и перелет, питание оплачивается отдельно.
Путевка на курорт Калининградской области обойдется в 31 тысячу рублей на двоих, поездка на Алтай, в Белокуриху — от 34 тысяч.
За неделю в Саяногорске путешественникам придется отдать от 40 тысяч рублей, в Иркутске — от 60 тысяч.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых дешевых билетах для поездок с детьми.
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Новости путешествий , Видео
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