Специалисты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты озвучили минимальные цены за путевку, по которой можно вдвоем отдохнуть на российских курортах в конце апреля. В 2020 году стоимость таких турпакетов варьировалась от 28 до 32 тысяч рублей в зависимости от направления. В то время, как еще год назад такой отдых стоил от 35 до 40 тысяч рублей.

Однако при этом специалисты не отрицают, что стоимость отдыха на курортах растет.

Минимальные цены туров с заездом 25-31 июля на 15-20% выше, чем с вылетом 19-24 июля. По словам экспертов, в этом сезоне пик продаж еще впереди, а значит цены продолжат расти.

Сейчас за 26 тысяч рублей можно приобрести путевку в Красную Поляну с проживанием в трехзвездочном отеле.

Отпуск в Крыму будет стоить не меньше 28 тысяч рублей, в Анапе — не меньше 30 тысяч. В стоимость входят только проживание и перелет, питание оплачивается отдельно.

Путевка на курорт Калининградской области обойдется в 31 тысячу рублей на двоих, поездка на Алтай, в Белокуриху — от 34 тысяч.

За неделю в Саяногорске путешественникам придется отдать от 40 тысяч рублей, в Иркутске — от 60 тысяч.